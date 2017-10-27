СЦКК подтвердил законность остановки наблюдателей служащими МВД ДНР на «Октябре»

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Донецк, 27 октября. Представительство Донецкой народной республики в СЦКК провело расследование инцидента на КПВВ «Октябрь», где служащие ДНР остановили патруль ОБСЕ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Одной из задач представительства ДНР в СЦКК является оперативное реагирование на нарушения минских соглашений, а также на инциденты с сотрудниками СММ ОБСЕ. В своем оперативном отчете от 25 октября наблюдатели ОБСЕ отразили случай с патрулем миссии на КПВВ «Октябрь», который остановили сотрудники МВД ДНР. В этой связи с этим представители республики в СЦКК провели разбирательство специальной рабочей группой, которая выехала на место происшествия для выяснения обстоятельств.



Как оказалось, 25 октября в 9.57 патруль СММ ОБСЕ, состоявший из двух автомобилей Toyota Land Cruiser и шести человек, пересекал КПВВ «Октябрь». Машины были остановлены сотрудниками МВД ДНР, несущими службу на пропускном пункте, с целью стандартной процедуры проверки.

В это время на КПВВ «Октябрь» проводилась плановая ротация служащих МВД ДНР вместе со штатным вооружением, не противоречащим минским соглашениям. Погрузка и перенос вооружения, никаким образом не были направлены на ограничение права международных наблюдателей в беспрепятственном проезде, а также не нарушали их права на безопасность. После завершения проверки патруль продолжил свое движение.





Собранную информацию на месте инцидента подтвердили и в МВД ДНР, которое обеспечивает контроль и безопасность на КПВВ.