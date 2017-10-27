Сегодня в Сети: «российский след» в деле Кеннеди, санкции против ФСБ, «раненый зверь» Мосийчук

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Федеральное агентство новостей продолжает знакомить своих читателей с новинками российского сегмента социальных сетей. Все самое свежее — в материале ФАН.

Кеннеди против «российских хакеров»

Порядка трех тысяч секретных документов, проливающих свет на убийство американского президента Джона Кеннеди, стали достоянием общественности. Как сообщает Газета.ru, документы уже выложены в открытый доступ на сайте Национального архива США, но, понятно, что из-за обилия материалов никто из серьезных экспертов еще не успел изучить их досконально.

Теории заговоров всегда занимали Интернет, и российский сегмент Сети здесь не исключение. Потому, конечно, Рунет отреагировал на обнародование новых сведений об убийстве Кеннеди достаточно бурно.

«Российский след уже нашли?» — спрашивает один из пользователей Twitter.

Нашли. Первая ниточка, за которую поспешили уцепиться западные СМИ, — это, действительно, предполагаемый «российский след» во всем этом деле. Как оказалось, за два месяца до своего преступления убийца 35-го президента США Ли Харви Освальд встречался то ли с агентами КГБ, то ли с советскими дипломатами.

«Все, даже читать не буду. Ответ был очевиден, Кеннеди мы, Линкольна мы. И вообще все и вся МЫ», — суммирует ситуацию пользователь с ником gnom.

«Сейчас выяснится, что виноваты советские хакеры», — вторят ему Вежливые люди.

Санкции

Вообще же, рассекречивание документов по Кеннеди идет нога в ногу с другой новостью. Сразу после того, как материалы о самом громком политическом убийстве второй половины XX века были опубликованы, США расширили санкционные списки против России. Некоторые пытаются обнаружить здесь какую-то связь, пусть даже делают они это с определенной долей иронии.

«Все продумано: Освальд — советский дипломат — санкции», — комментирует Victor Nick.

В «черные списки» США попало множество ведущих российских оборонных предприятий, а также силовые структуры — ФСБ и ГРУ. Пользователь под ником Михалыч видит в этом определенный скрытый смысл: «Трамп, как бы намекает нашим либерастам, что оборонку строить надо на своих комплектующих, а не обижаться на дядю Сэма».

«Это ж надо так себя накручивать с РФ. Ощущение, что конгресс только и занимается тем, что выдумывает новые санкции целыми днями. Вот это зашквар», — пишет кот матроскин.

«Бугага! США решили окончательно самоизолироваться?» — отмечает Alla.n

Кто-то указывает на то, что санкции вряд ли что-то изменят для российских органов госбезопасности.

«Ну, надо же!!! ФСБ??? ГРУ??? А раньше они что, всецело сотрудничали и поддержкой госдепа пользовались? Че за бред?» — комментирует данное сообщение Михаил.

Казахский язык

Интересные новости приходят также из Казахстана. Президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу к 2025 году. Практические последствия подобного решения показались некоторым забавными.

«Раненый зверь»

Покушение на Игоря Мосийчука, украинского депутата и политика ультранационалистического толка, стало предметом живых обсуждений на всех вчерашних и позавчерашних политических ток-шоу. Формат мини-блога, возможно, и не позволяет пользователям Twitter поучаствовать в дискуссиях по поводу нюансов случившегося, но это не значит, что они не обратили на взрыв в центре Киева внимания. Самую живописную реакцию вызвали слова самого Мосийчука, произнесенные им после операции, спасшей его жизнь, и обращенные к неизвестным организаторам покушения.

«Они ранили сейчас не просто народного депутата Мосийчука, они ранили зверя. Для них было бы лучше, чтобы я умер, потому что теперь я не остановлюсь ни перед чем и лично буду вести следствие, и буду выносить приговор в этом деле», — заявил Мосийчук.

Украинский национализм, как известно, не в большом почете в русскоязычном сегменте соцсетей, потому многие тут же съязвили над этим самосравнением Мосийчука с животным.

Припомнили Мосийчуку и его полноту.

Новый «голодомор»

На другое интересное сообщение из Украины обратил внимание известный донецкий политолог Владимир Корнилов. Неудачная экономическая политика постмайданной украинской власти уже давно стала притчей во языцех, равно как и постоянно растущие на Украине коммунальные тарифы. Потому в связи с действиями украинских властей по отношению к собственному народу сейчас часто применяются такие иносказательные термины как «геноцид» и «голодомор». Проправительственные историки из Украинского института национальной памяти решили робко напомнить своим согражданам, что этого не следует делать.