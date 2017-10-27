Рябков о новых санкциях США: Проблемы надо решать, а не множить

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Москва, 27 октября. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможность формирования США новых санкционных списков в отношении России.

«Наша оценка происходящего – сугубо негативная. Мы исходим из противоположного приоритета – проблемы надо решать, а не множить их», — цитирует слова Рябкова агентство РИА Новости.

Он также выразил сожаление, что Вашингтон сохраняет прежний, деструктивный, разрушительный настрой.

Рябков подчеркнул, что российская сторона не видит признаков того, что все те, кому российская политика «буквально поперек горла, готовы хоть на йоту изменить свое глубоко порочное и противоречащее нормам государственного общения поведение».

Ранее госдепартамент США предложил обновленный список организаций, в отношении которых могут ввести новые санкции. В список попали ФСБ, СВР, ГРУ, сообщило издание New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленных госдепартаментом в конгресс.

Отметим, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана, КНДР.