Путин дал высокую оценку развитию отношений России и Туркменистана

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Москва, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуженный авторитет Туркменистана на международной арене. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую российский лидер направил своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости.

Как говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства отметил значительные успехи Туркменистана в научно-технической, социальной и экономической областях, а также «заслуженный авторитет страны на мировой арене».

Путин также дал высокую оценку развитию отношений между Россией и Туркменией, «которые вышли на уровень стратегического партнерства».

Президент РФ отметил, что дальнейшему развитию плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях в интересах народов России и Туркменистана послужит реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров с президентом Туркменистана в Ашхабаде.

Напомним, ранее Владимир Путин обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером взаимодействие Москвы и Берлина в области энергетики.