Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина
Политика
Путин дал высокую оценку развитию отношений России и Туркменистана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин дал высокую оценку развитию отношений России и Туркменистана

    12:00  27 Октября 2017
    34

    Путин дал высокую оценку развитию отношений России и Туркменистана

    Москва, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуженный авторитет Туркменистана на международной арене. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую российский лидер направил своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости.

    Как говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства отметил значительные успехи Туркменистана в научно-технической, социальной и экономической областях, а также «заслуженный авторитет страны на мировой арене».

    Путин также дал высокую оценку развитию отношений между Россией и Туркменией, «которые вышли на уровень стратегического партнерства».

    Президент РФ отметил, что дальнейшему развитию плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях в интересах народов России и Туркменистана послужит реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров с президентом Туркменистана в Ашхабаде.

    Напомним, ранее Владимир Путин обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером взаимодействие Москвы и Берлина в области энергетики.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #туркменистан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        12:48   27 Октября 2017
        39
        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        11:42   27 Октября 2017
        680
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        2622
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        1265