Стала известна причина смерти 14-летней пермской модели в Шанхае

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Пермь, 27 октября. Девочка-модель, уехавшая из Перми в Китай, скончалась от внезапной болезни. По предварительной версии, 14-летняя школьница умерла от менингокковой инфекции.

По словам директора агентства «Грейт Модел» Эльвиры Зайцевой, девочка училась быть моделью с 12 лет. Не так давно она «засветилась» на одном из пермских конкурсов красоты. Осенью юная модель отправилась на три месяца в Шанхай.

В среду, 25 октября, ей неожиданно стало плохо. С температурой под 40 градусов ее госпитализировали в больницу. Через некоторое время девушка впала в кому — ее подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Однако в ночь на 27 октября юная модель скончалась.

«Спасти ребенка почти не было шансов, в 80% случаев с таким диагнозом — смертельный исход», — приводит слова Зайцевой Ura.Ru.

В данный момент китайская сторона проводит вскрытие, чтобы установить точную причину смерти подростка.