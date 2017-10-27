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Видеодайджест новостей, утро 27 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 27 октября 2017 года

    Армия Сирии отбила у террористов район Т2. Новые санкции США могут коснуться ФСБ и «Ростеха». Москва отреагировала на санкционное давление. Убийство Джона Кеннеди.
    10:58 27 Октября 2017
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    Армия Сирии отбила у террористов район Т2

    Видеодайджест новостей, утро 27 октября 2017 года

    Правительственные войска вместе с ВКС РФ освобождают территории, сражаясь на нескольких фронтах в провинции Дейр-эз-Зор. Накануне, после интенсивных боев штурмовые силы освободили жизненно важную нефтеперекачивающую станцию Т2 на юго-западе Дейр-эз-Зора. Этот успех приблизил сирийскую армию и союзников к стратегическому городу Аль-Букамал. Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал успех российской операции в Сирийской арабской республике.
     

    Новые санкции США могут коснуться ФСБ и «Ростеха»

    Видеодайджест новостей, утро 27 октября 2017 года

    Более 30-и российских компаний и ведомств могут подпасть под антироссийские санкции США. Полный список опубликован на сайте The New York Times. В список вошли Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генштаба ВС РФ и Служба внешней разведки (СВР).
    Из предприятий в нем представлены «Калашников», «МиГ», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзвавод», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Сухой» и другие. Всего список включает 33 организации. Между тем, к попавшим в список предприятиям и ведомствам не обязательно будут применены санкции. Сам список в будущем может измениться. Напомним, ранее стало известно, что предложения Госдепа США по новым санкциям в отношении России проходят межведомственное обсуждение.
     

    Реакция Москвы на новые санкции США

    Денис Мантуров

    Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Москва рассчитывает на разумный подход США к санкциям. Об этом министр рассказал в кулуарах годового собрания делового совета США — Россия в Нью-Йорке. По мнению Мантурова, в предложениях Государственного департамента есть ссылка, что предложения не означают применения санкций.
    «Если Белому дому важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать, но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход», — конкретизировал российский министр.
    При этом, уточнил Мантуров, Москва уже адаптировалось к условиям, в которых оказались предприятия России. Поэтому влияние на бизнес вводимые ограничения оказывают минимальное. Напомним, что в Госдепе предложили список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает в себя ФСБ, СВР, ГРУ, а также более 30 компаний.
     

    Убийство Джона Кеннеди

    Джон Фицджеральд Кеннеди

    Власти США опубликовали почти три тысячи документов о произошедшем в 1963 году убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Документальные свидетельства события доступны на сайте Национальных архивов Соединенных Штатов.
    Достоянием общественности стал 2891 документ. Это не первая порция рассекреченных свидетельств одного из самых значимых для истории США событий. Предыдущая партия содержала 3,9 тыс. документов и была опубликована 24 июля. До 26 апреля 2018 года власти США намерены рассекретить еще несколько тысяч документальных свидетельств об убийстве Джона Кеннеди.
    Белый дом пообещал, что документы будут редактироваться только в самых крайних случаях. На этом пока все. Следите за главными новостями на нашем официальном сайте riafan.ru и на ФАН ТВ. Удачного дня!
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