Видеодайджест новостей, утро 27 октября 2017 года

Из предприятий в нем представлены «Калашников», «МиГ», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзвавод», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Сухой» и другие. Всего список включает 33 организации. Между тем, к попавшим в список предприятиям и ведомствам не обязательно будут применены санкции. Сам список в будущем может измениться. Напомним, ранее стало известно, что предложения Госдепа США по новым санкциям в отношении России проходят межведомственное обсуждение.

Реакция Москвы на новые санкции США

Денис Мантуров Глава российского Минпромторга заявил , что Москва рассчитывает на разумный подход США к санкциям. Об этом министр рассказал в кулуарах годового собрания делового совета США — Россия в Нью-Йорке. По мнению Мантурова, в предложениях Государственного департамента есть ссылка, что предложения не означают применения санкций.

«Если Белому дому важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать, но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход», — конкретизировал российский министр.

При этом, уточнил Мантуров, Москва уже адаптировалось к условиям, в которых оказались предприятия России. Поэтому влияние на бизнес вводимые ограничения оказывают минимальное. Напомним, что в Госдепе предложили список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает в себя ФСБ, СВР, ГРУ, а также более 30 компаний.