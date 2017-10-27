Причиной крушения российского Ми-8 у Шпицбергена могли стать действия пилотов

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Санкт-Петербург, 27 октября. Пилоты российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, могли потерять пространственное положение в связи со сложными метеоусловиями, в результате чего и произошла катастрофа.

Как стало известно, к некорректным действиям пилотов могла привести плохая погода на маршруте полета Пирамида — Баренцбург. На это повлияли океаническая поверхность в условиях сумерек, ветер, а также снег. Все это в совокупности, вероятно, и привело к падению воздушного судна, сообщает агентство «Интерфакс».

Накануне стало известно о крушении Ми-8 в море у берегов Шпицбергена. Вертолет «Конверс Авиа» летел из населенного пункта Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. На его борту находились восемь человек. Сегодня ФАН сообщал, что в пятницу на место крушения прибудет самолет норвежских спасателей с глубоководным оборудованием.