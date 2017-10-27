Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Самаре
Общество
Причиной крушения российского Ми-8 у Шпицбергена могли стать действия пилотов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Причиной крушения российского Ми-8 у Шпицбергена могли стать действия пилотов

    10:45  27 Октября 2017
    41

    Причиной крушения российского Ми-8 у Шпицбергена могли стать действия пилотов

    Санкт-Петербург, 27 октября. Пилоты российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, могли потерять пространственное положение в связи со сложными метеоусловиями, в результате чего и произошла катастрофа.

    Как стало известно, к некорректным действиям пилотов могла привести плохая погода на маршруте полета Пирамида — Баренцбург. На это повлияли океаническая поверхность в условиях сумерек, ветер, а также снег. Все это в совокупности, вероятно, и привело к падению воздушного судна, сообщает агентство «Интерфакс».

    Причиной крушения российского Ми-8 у Шпицбергена могли стать действия пилотов

    Накануне стало известно о крушении Ми-8 в море у берегов Шпицбергена. Вертолет «Конверс Авиа» летел из населенного пункта Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. На его борту находились восемь человек. Сегодня ФАН сообщал, что в пятницу на место крушения прибудет самолет норвежских спасателей с глубоководным оборудованием. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #ми-8 #шпицберген
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        1688
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        1008
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        587
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        148