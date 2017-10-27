Ученые назвали новую опасность чрезмерной женской худобы

В Избранное

Вашингтон, 27 октября. У женщин, которые были склонны к чрезмерной худобе в подростковом или среднем возрасте, преждевременно наступает менопауза, заявили американские специалисты Массачусетского университета.

В исследовании американских ученых принимали участие 79 тысяч женщин. Возраст респонденток варьировался от 25 до 42 лет.

Специалисты рассчитали индекс массы тела каждой из них в период с 1989 по 2011 годы. Также участницы эксперимента предоставили экспертам данные о вредных привычках и занятиях спорта. Информация обновлялась каждые два года.

В результате, ученые пришли выводу, что у тех дам, которые в подростковом и среднем возрасте были склонны к чрезмерной худобе, раньше наступила менопауза. Это подтвердили показания трех тысяч участниц эксперимента, передает «Подмосковье 360».