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Ученые назвали новую опасность чрезмерной женской худобы
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    Ученые назвали новую опасность чрезмерной женской худобы

    10:53  27 Октября 2017
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    Ученые назвали новую опасность чрезмерной женской худобы

    Вашингтон, 27 октября. У женщин, которые были склонны к чрезмерной худобе в подростковом или среднем возрасте, преждевременно наступает менопауза, заявили американские специалисты Массачусетского университета.

    В исследовании американских ученых принимали участие 79 тысяч женщин. Возраст респонденток варьировался от 25 до 42 лет.

    Специалисты рассчитали индекс массы тела каждой из них в период с 1989 по 2011 годы. Также участницы эксперимента предоставили экспертам данные о вредных привычках и занятиях спорта. Информация обновлялась каждые два года.

    Ученые назвали новую опасность чрезмерной женской худобы

    В результате, ученые пришли выводу, что у тех дам, которые в подростковом и среднем возрасте были склонны к чрезмерной худобе, раньше наступила менопауза. Это подтвердили показания трех тысяч участниц эксперимента, передает «Подмосковье 360».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #женщины #худоба #менопауза
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