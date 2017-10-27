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Российские инженеры займутся разработкой транспортно-десантного экраноплана «Спасатель», который может быть использован для проведения поисково-спасательных операций в Арктике и Тихом океане. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на главкомат ВМФ РФ.

Это очень интересная разработка, которая могла бы помочь на месте крушения нашего вертолета Ми-8 у Шпицбергена, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Примечательно, что создателем новой военной машины является Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева, которое ранее работало над советским ракетным кораблем-экранопланом проекта 903 «Лунь». Двигатели для «Спасателя» разработает самарская компания «Кузнецов».

«Если говорить про «Лунь», то это был уникальный проект, которые в свое время наделал много шуму. Это был ударный и одновременно десантный экраноплан, способный доставлять военнослужащих к месту высадки под большим огневым воздействием противника. При этом, имеющийся на борту ракетный комплекс «Москит» отлично подходил не только для уничтожения вражеских кораблей, но и для очистки береговой линии от живой силы противника. Кстати, второй экраноплан, создаваемый в то же время, как раз назывался «Спасателем», — поясняет военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

И действительно, разрабатываемый в 80-е годы «Спасатель» должен был быть оборудован не только специальными спасательными средствами, но и иметь на борту мобильный госпиталь, способный принять 150 пострадавших. Но работы по проекту прекратились в 90-е годы из-за нехватки финансирования и распада Советского Союза.

Теперь же российские инженеры решили разморозить проект и при помощи современных технологий провести модернизационные работы. По замыслу разработчика, длина нового 600-тонного воздушного судна составит 93 метра, а размах крыла будет превышать 70 метров. Обновленный «Спасатель» сможет перевозить до 500 военнослужащих на скорости в 550 километров в час.

«Основное преимущество «Спасателя», наряду с высокой скоростью хода — большая грузоподъемность. Те же 500 десантников — это действительно много, для их перевозки обычным самолетом потребовалось бы пять или шесть средних военно-транспортных самолетова. Я думаю, что это интересная разработка, решающая не только транспортные и спасательные задачи, но и, возможно, имеющая перспективу для установки различных боевых модулей. Наверняка на «Спасатель» поставят пусковые установки с мощными ракетами, и это будет уже некий ударный аппарат для работы на морских театрах военных действий», — считает в свою очередь военный эксперт Центра Стратегической Конъюнктуры Олег Пономаренко.

По мнению Пономаренко, современные военные разработки отличаются универсальностью и поэтому «Спасатель» должен обладать теми же качествами. Так что можно ожидать, что российское командование, скорее всего, потребует оснастить новую технику самыми последними наработками в области управляемого ракетного вооружения.

«Но вообще такой аппарат может понадобиться при освоении Арктики, где он полностью раскроет свой потенциал «Спасателя». Кстати, если бы у нас уже сейчас был такой экпраноплан, он мог бы пригодиться при проведении поисково-спасательных работы на месте крушения нашего Ми-8 у архипелага Шпицберген», — заключил Красноперов.

Однако завершение испытаний первых образцов «Спасателя» запланировано лишь на 2025 год. Напомним, экранопланы — это гибридные транспортные средства, которые скользят над поверхностью суши или воды при помощи воздушной подушки.