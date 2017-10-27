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Крушение Ми-8 на Шпицбергене оборвало связь жителей Баренцбурга с материком
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    Крушение Ми-8 на Шпицбергене оборвало связь жителей Баренцбурга с материком

    10:33  27 Октября 2017
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    Крушение Ми-8 на Шпицбергене оборвало связь жителей Баренцбурга с материком

    Санкт-Петербург, 27 октября. Поселок на Шпицбергене Баренсбург, где находятся порядка 400 россиян, среди которых сотрудники Генерального Консульства России, ученые и вахтовики, работающие на шахте, остались без связи с большой землей. Дело в том, что разбившийся вчера вертолет был единственным транспортным средством, связывающий остров с материковой Норвегией.

    На Шпицбергене началась полярная ночь и любой другой транспорт сейчас недоступен. Тем временем одному из россиян, находящемуся на острове в служебной командировке, срочно требуется медицинская операция, и он должен был отправляться в Москву. Сейчас решается вопрос о том, как его доставить на материк. МИД РФ уже получил уведомление о том, что россияне лишились единственной связи с большой землей.

    Напомним, накануне в районе 15.00 по местному времени в районе 10 километров от Баренсбурга потерпел крушение российский вертолет, на борту которого был экипаж из пяти человек и трое ученых НИИ Арктики и Антарктики. Все восемь человек предположительно погибли. После семичасовой поисково-спасательной операции было обнаружено масляное пятно на поверхности воды, предположительно от горючего, и пузыри воздуха. Сегодня спасательная операция продолжается.

    Автор: Тимур Румянцев
    #шпицберген
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