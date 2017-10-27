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Происшествия
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Украина
Пострадавший при взрыве в Киеве Мосийчук пожаловался на невыносимые боли
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    Пострадавший при взрыве в Киеве Мосийчук пожаловался на невыносимые боли

    10:38  27 Октября 2017
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    Пострадавший при взрыве в Киеве Мосийчук пожаловался на невыносимые боли

    Киев, 27 октября. Состояние депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, пострадавшего в среду при взрыве, улучшается. В данный момент он находится в больнице.

    О том, что ему становится лучше, Мосийчук сообщил лично, опубликовав соответствующую запись на своей странице в Facebook.

    «Доброе утро, украинцы! Живой. Состояние улучшается, но из тела еще не изъяты все осколочные элементы и, конечно, боли иногда становятся невыносимыми…», — написал он.

    Напомним, вечером 26 октября возле здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел взрыв. Его жертвами стали два человека, пять пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт», ведется расследование.

    Накануне следователи назвали три версии взрыва. Как и ожидалось, в одной из них украинские службы усмотрели «руку Кремля».

    Автор: Алексей Громов
    #киев #взрыв #игорь мосийчук
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