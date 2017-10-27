Певец Новиков требует миллион евро от Первого канала за «клевету»

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Москва, 27 октября. Певец Александр Новиков заявил, что подал в суд на Первый канал из-за выпуска передачи «Пусть говорят», в котором, по словам артиста, его оклеветали.

Отметим, что Новиков решил поучаствовать в скандальной программе месяц назад. Во время съемок выпуска певец резко высказывался в отношении людей, которые его критиковали. В частности, гости «Пусть говорят» активно обсуждали обвинение Новикова в мошенничестве, связанной со средствами пайщиков кооператива «Бухта Квинс».

Новиков со своей стороны заявил, что на него клевещут. Все обвинения против него «сфабрикованы и состряпаны», утверждает артист. Певец также остался недоволен поведением ведущего программы Дмитрия Борисова.

«В Останкинский суд города Москва я подал заявление о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда в размере 1 млн евро в отношении программы Первого канала «Пусть говорят», — опубликовал Новиков в Facebook.

Он также заявил, что программа «Пусть говорят» носит «лживый и оскорбительный характер», ее авторы должны быть привлечены к ответственности.