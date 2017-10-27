Киев похвастался шпионами среди крымских татар

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Киев, 27 октября. У Киева есть агенты среди крымских татар. Этим похвастался накануне в эфире канала ATR главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, симпатизирующие официальному Киеву крымские татары сообщают украинским властям «ценную информацию». Матиос с гордостью заявил, что от жителей полуострова ему удалось получить некие уникальные сведения, которые якобы свидетельствуют об агрессии российской стороны.

Впрочем, о какой конкретно информации идет речь, Матиос не сообщил, аргументируя это тем, что «агенты» живут за границами Украины и поэтому, по его словам, «живут каждый день под страхом обысков, арестов, задержаний и всего остального».

Напомним, на прошлой неделе Анатолий Матиос шокировал соотечественников известием о том, что Украина не контролирует границу с Венгрией, а до этого военный прокурор проинструктировал, как бороться с неугодными СМИ на Украине.