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Россия
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Киев похвастался шпионами среди крымских татар
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    Киев похвастался шпионами среди крымских татар

    10:23  27 Октября 2017
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    Киев похвастался шпионами среди крымских татар

    Киев, 27 октября. У Киева есть агенты среди крымских татар. Этим похвастался накануне в эфире канала ATR главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    По его словам, симпатизирующие официальному Киеву крымские татары сообщают украинским властям «ценную информацию». Матиос с гордостью заявил, что от жителей полуострова ему удалось получить некие уникальные сведения, которые якобы свидетельствуют об агрессии российской стороны.

    Впрочем, о какой конкретно информации идет речь, Матиос не сообщил, аргументируя это тем, что «агенты» живут за границами Украины и поэтому, по его словам, «живут каждый день под страхом обысков, арестов, задержаний и всего остального».

    Напомним, на прошлой неделе Анатолий Матиос шокировал соотечественников известием о том, что Украина не контролирует границу с Венгрией, а до этого военный прокурор проинструктировал, как бороться с неугодными СМИ на Украине.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #анатолий матиос #шпионы
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