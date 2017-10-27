Порошенко призывает инвестировать в «уникальную страну» Украину
Киев, 27 октября. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с инвесторами управляющей компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund заявил, что его страна является уникальной, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
На встрече с представителями Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund Порошенко назвал Украину «уникальной страной».
«Сейчас правильное время и место для инвестирования», — продолжил украинский лидер.
По его словам, власти страны проводят реформы, которые делают Украину сильнее, успешнее и надежнее.
Ми проводимо реформи, які роблять Україну сильнішою. - Президент зустрівся з іноземними інвесторамиhttps://t.co/rjgdgSmT3w— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 26, 2017
24 октября в Киеве прошла очередная пресс-конференция, на которой обсуждался рост протестных настроений на Украине. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, граждане Украины настроены к властям необычайно критично. Так, 79% украинцев не одобряют работу Порошенко на посту президента.