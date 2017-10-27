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Украина
Порошенко призывает инвестировать в «уникальную страну» Украину
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    Порошенко призывает инвестировать в «уникальную страну» Украину

    10:22  27 Октября 2017
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    Порошенко призывает инвестировать в «уникальную страну» Украину

    Киев, 27 октября. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с инвесторами управляющей компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund заявил, что его страна является уникальной, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

    На встрече с представителями Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund Порошенко назвал Украину «уникальной страной».

    «Сейчас правильное время и место для инвестирования», — продолжил украинский лидер.

    По его словам, власти страны проводят реформы, которые делают Украину сильнее, успешнее и надежнее.

    24 октября в Киеве прошла очередная пресс-конференция, на которой обсуждался рост протестных настроений на Украине. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, граждане Украины настроены к властям необычайно критично. Так, 79% украинцев не одобряют работу Порошенко на посту президента.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #порошенко #цеголко #инвестиции #уникальная страна
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