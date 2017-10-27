Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают объекты террористов, Асад готовит изменение конституции

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Сирия, 27 октября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили более 650 объектов террористов за неделю. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил о возможности внесения изменений в конституцию страны. Российские эксперты приступили к изучению доклада экспертов ООН и ОЗХО по САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ликвидация боевиков

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации на территории Сирии за неделю уничтожили свыше 650 объектов международных террористических группировок. Такая информация приводится министерством обороны России.

Сообщается, что за неделю самолеты российских ВКС в Сирии совершили более 360 вылетов.

Напомним, вооруженное противостояние на территории САР идет с марта 2011 года. По официальным данным Организации Объединенных Наций, в ходе конфликта погибли 220 тысяч человек. С 30 сентября 2015 года Россия по запросу официального Дамаска начала проводить авиаудары по объектам террористов САР. При активной поддержке Москвы сирийскому правительству удалось переломить ситуацию, на ключевых направлениях перейдя в наступление.

Поправки

Президент САР Башар Асад в четверг, 26 октября, заявил, что успехи Сирийской арабской армии (САА) и союзников по борьбе с террористическими формирования постепенно подготавливают почву для политических усилий по урегулированию ситуацию в Сирии. В связи с этим, отметил он, официальный Дамаск готов поддержать политические усилия, которые заключаются в «национальном примирении и диалоге между всеми посредством конгресса национального диалога в Сирии», включая выработку поправок в конституции, а также проведение новых выборов в сирийский парламент.

Напомним, что в 2016 году Башар Асад заявлял, что переходный период в САР необходимо проходить при нынешней конституции. Кроме того, ранее об идеи провести конгресс народов Сирии, где должны будут принять участие все этнические и религиозные группы страны, правительство и оппозиция, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Изучение доклада ООН

Россия начала изучение нового доклада экспертов ООН и ОЗХО по химическим атакам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше. Об этом сообщили в постоянном представительстве Российской Федерации при ООН.

«Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств» — сообщил пресс-секретарь дипломатической миссии Федор Стржижовский.

Кроме того, он выразил откровенное удивление тому, что отдельные западные средства массовой информации не стесняются цитировать «прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН». Так, западное агентство AFP опубликовало выдержки из доклада, где содержалось прямое обвинение сирийского правительства в использовании отравляющего газа зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

Как ранее сообщала Газата.ru, Башар Асад лично заявил, что никакой химической атаки в Хан-Шейхуне не было.