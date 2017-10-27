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Россия
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Общество
Гламурный полицейский из Петербурга покорил пользователей Instagram
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    Гламурный полицейский из Петербурга покорил пользователей Instagram

    10:20  27 Октября 2017
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    Гламурный полицейский из Петербурга покорил пользователей Instagram

    Москва, 27 октября. Петербургский полицейский получил популярность среди пользователей Интернета благодаря своим фото. Так, правоохранитель создал свой аккаунт в Instagram. В нем можно увидеть снимки, на которых 23-летний парень, получивший прозвище «гламурный полицейский», позирует в служебной форме, находясь за рабочим столом. 

    При этом сотрудник полиции не считает себя блогером, но предлагает коммерческое сотрудничество в Сети, подразумевая продвижение товаров за счет своей обворожительной улыбки.

    Отметим, что подписчиками молодого лейтенанта являются уже 50 тысяч человек. В свою очередь, начальство призывает правоохранителя прекратить выставлять свою личную жизнь напоказ, передает агентство «Ридус». 

    Ранее фотограф из Екатеринбурга стал победителем конкурса «Золотая черепаха 2017», об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

    Автор: Тимур Румянцев
    #instagram
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