Доброволец ВСУ оценил шансы украинского солдата против армии России

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Киев, 27 октября. Комбат добровольческой армии Украины Владислав Литвин по прозвищу «Черный» указал на низкий уровень подготовки и мотивации защитников родины.

В интервью украинскому изданию участник АТО, отвечая на вопрос о причинах провалов всех украинских военных операций, заявил, что наличие современного качественного оружия не способно спасти украинского солдата в сложившейся ситуации.

«Если у него нет гена победителя, он воевать не будет никогда. Он – голимая мишень в любой снаряге», - сказал Литвин.

Литвин также добавил, что в ВСУ наблюдается низкий уровень подготовки личного состава, отсутствует сплоченность солдат из различных воинских подразделений, что в итоге приводит к крайне низкой эффективности реализации боевых задач, передает «Ньюинформ»..