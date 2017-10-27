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Украина
Доброволец ВСУ оценил шансы украинского солдата против армии России
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    Доброволец ВСУ оценил шансы украинского солдата против армии России

    10:02  27 Октября 2017
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    Доброволец ВСУ оценил шансы украинского солдата против армии РФ: «он – голимая мишень»

    Киев, 27 октября. Комбат добровольческой армии Украины Владислав Литвин по прозвищу «Черный» указал на низкий уровень подготовки и мотивации защитников родины.

    В интервью украинскому изданию участник АТО, отвечая на вопрос о причинах провалов всех украинских военных операций, заявил, что наличие современного качественного оружия не способно спасти украинского солдата в сложившейся ситуации.

    «Если у него нет гена победителя, он воевать не будет никогда. Он – голимая мишень в любой снаряге», - сказал Литвин.

    Литвин также добавил, что в ВСУ наблюдается низкий уровень подготовки личного состава, отсутствует сплоченность солдат из различных воинских подразделений, что в итоге приводит к крайне низкой эффективности реализации боевых задач, передает «Ньюинформ»..

    «Если у российской стороны, белорусской, у всех соседей вокруг войска будут мотивированы, перед ними будут поставлены задачи и будет обучен личный состав – конечно, нам будет невесело», - подытожил комбат.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #всу #украина #армия
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