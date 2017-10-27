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Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях
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    Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

    10:01  27 Октября 2017  /обновлено: 10:02  27 Октября 2017
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    Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

    Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин поучаствовал в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    По словам пресс-секретаря, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #песков #вс рф
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