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Трое украинцев пытались переправить в Россию оружие под видом запчастей
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    Трое украинцев пытались переправить в Россию оружие под видом запчастей

    9:59  27 Октября 2017
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    Трое украинцев пытались переправить в Россию оружие под видом запчастей

    Харьков, 27 октября. Харьковская прокуратура подозревает трех граждан Украины в попытке переправить в Россию контрабандной оружие под видом автозапчастей.

    Молодые люди организовали свое «производство» в частном доме и переделывали там сигнальные, стартовые и пневматические пистолеты в травматическое и огнестрельное оружие, сообщается на официальном сайте прокуратуры Харьковской области.

    В апреле 2017 года службами был задержан курьер группировки. Он перевозил 11 единиц оружия, изготовленного на базе пистолетов CARRERA и два пистолета МР-371. Задержанный утверждал, что о содержимом багажа не знал и был уверен, что перевозит автомобильные запчасти.

    Напомним, в начале октября за контрабанду огнестрельного оружия был задержан мурманчанин

    Автор: Татьяна Барашкова
    #оружие #пистолет #контрабанда
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