Трое украинцев пытались переправить в Россию оружие под видом запчастей

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Харьков, 27 октября. Харьковская прокуратура подозревает трех граждан Украины в попытке переправить в Россию контрабандной оружие под видом автозапчастей.

Молодые люди организовали свое «производство» в частном доме и переделывали там сигнальные, стартовые и пневматические пистолеты в травматическое и огнестрельное оружие, сообщается на официальном сайте прокуратуры Харьковской области.

В апреле 2017 года службами был задержан курьер группировки. Он перевозил 11 единиц оружия, изготовленного на базе пистолетов CARRERA и два пистолета МР-371. Задержанный утверждал, что о содержимом багажа не знал и был уверен, что перевозит автомобильные запчасти.

Напомним, в начале октября за контрабанду огнестрельного оружия был задержан мурманчанин.