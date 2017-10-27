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Замглавы МВД России подал в отставку из-за коррупционного скандала
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    Замглавы МВД России подал в отставку из-за коррупционного скандала

    10:00  27 Октября 2017
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    Замглавы МВД России подал в отставку из-за коррупционного скандала

    Москва, 27 октября. Заместитель министра внутренних дел России Александр Махонов подал рапорт об отставке из-за коррупционного скандала с подчиненным, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Махонов заявил об увольнении по собственному желанию из-за задержания временно исполняющего обязанности начальника учреждения «Специальная техника и связь» МВД РФ Андрея Нечаева, который проходит по делу о злоупотреблении полномочиями.

    «Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — констатировала Волк.

    Замглавы МВД России подал в отставку из-за коррупционного скандала

    Автор: Катерина Тимошенская
    #отставка #мвд рф #увольнение #волк #замглавы
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