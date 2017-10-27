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Путин дал новые поручения по охране окружающей среды на Байкале
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    Путин дал новые поручения по охране окружающей среды на Байкале

    10:00  27 Октября 2017
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    Путин дал новые поручения по охране окружающей среды на Байкале

    Иркутск, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил властям Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края рассмотреть вопрос о создании единой территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба Кремля.

    Как стало известно, глава государства дал ряд поручений по итогам проверки законности деятельности, которая оказывает негативное воздействие на экологию Байкальской природной территории.

    О возможности создания единой территориальной схемы Байкальской природной территории необходимо доложить до конца ноября.

    Кроме того, Путин поручил Минфину РФ рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств для государственного экологического надзора на Байкальской природной территории, начиная с 2018 года.

    Минприроды будет усиливать экологический надзор в регионе с помощью специального структурного подразделения Росприроднадзора.

    Главам Забайкальского края, Бурятии и Приангарья Путин поручил взять под контроль реализацию программы «Охрана озера Байкал».

    Автор: Дима Оленин
    #путин #экология #байкал
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