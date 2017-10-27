Путин дал новые поручения по охране окружающей среды на Байкале
Иркутск, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил властям Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края рассмотреть вопрос о создании единой территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба Кремля.
Как стало известно, глава государства дал ряд поручений по итогам проверки законности деятельности, которая оказывает негативное воздействие на экологию Байкальской природной территории.
О возможности создания единой территориальной схемы Байкальской природной территории необходимо доложить до конца ноября.
Кроме того, Путин поручил Минфину РФ рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств для государственного экологического надзора на Байкальской природной территории, начиная с 2018 года.
Минприроды будет усиливать экологический надзор в регионе с помощью специального структурного подразделения Росприроднадзора.
Главам Забайкальского края, Бурятии и Приангарья Путин поручил взять под контроль реализацию программы «Охрана озера Байкал».