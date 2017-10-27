Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди

    9:42  27 Октября 2017
    51

    Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди

    Вашингтон, 27 октября. ФБР около месяца вело слежку за Ли Харви Освальдом до убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает служебная записка офиса ФБР в Новом Орлеане.

    Записка была составлена 25 октября 1963 года. Она сообщает о сборе сведений о движении в поддержку кубинской революции и ее лидера Фиделя Кастро – Комитете за честную игру для Кубы. Сотрудники ФБР считали, что Освальд состоял в этой организации, пишет ТАСС.

    Когда Освальд переселился в Техас, следом за ним местным следователям передали и записку, предупреждая, что Освальд может создать в Далласе дочернюю организацию движения.

    Могила Ли Харви Освальда

    Документ стал доступен после того, как в четверг власти США рассекретили около трех тысяч архивных бумаг об убийстве Кеннеди. Напомним, еще около четырех тысяч документов о деле опубликовали в июле. До апреля 2018 года Белый дом собирается открыть еще часть архивов.

    35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Ли Харви Освальд стал единственным официальным подозреваемым в убийстве. Ранее на основе рассекреченных документов также стало известно, что Освальд общался с агентом советского КГБ. На основе этого некоторые западные СМИ попытались связать убийство Кеннеди с Россией.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #убийство #кеннеди #документы #освальд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        649
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        401
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        123
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82