Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди

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Вашингтон, 27 октября. ФБР около месяца вело слежку за Ли Харви Освальдом до убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает служебная записка офиса ФБР в Новом Орлеане.

Записка была составлена 25 октября 1963 года. Она сообщает о сборе сведений о движении в поддержку кубинской революции и ее лидера Фиделя Кастро – Комитете за честную игру для Кубы. Сотрудники ФБР считали, что Освальд состоял в этой организации, пишет ТАСС.

Когда Освальд переселился в Техас, следом за ним местным следователям передали и записку, предупреждая, что Освальд может создать в Далласе дочернюю организацию движения.

Документ стал доступен после того, как в четверг власти США рассекретили около трех тысяч архивных бумаг об убийстве Кеннеди. Напомним, еще около четырех тысяч документов о деле опубликовали в июле. До апреля 2018 года Белый дом собирается открыть еще часть архивов.

35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Ли Харви Освальд стал единственным официальным подозреваемым в убийстве. Ранее на основе рассекреченных документов также стало известно, что Освальд общался с агентом советского КГБ. На основе этого некоторые западные СМИ попытались связать убийство Кеннеди с Россией.