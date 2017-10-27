Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Весь мир
Ученые обвинили викингов и белок в эпидемии проказы в Европе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые обвинили викингов и белок в эпидемии проказы в Европе

    9:49  27 Октября 2017
    55

    Ученые обвинили викингов и белок в эпидемии проказы в Европе

    Амстердам, 27 октября. Причиной распространения эпидемии проказы в Европе могли стать викинги, которые торговали белками, сообщила специалист голландского университета Лейдена Сара Инскип.

    По информации Инскип, ученые занимались изучением палочки Хансена, которая является возбудителем проказы, однако так и не смогли установить, как долго бактерии могут жить в шерсти и мясе животных. Специалисты предположили, что именно белки и другие грызуны являются распространителями этой болезни, передает «Свободная пресса».

    Они отметили, что к эпидемии в Европе могли привести викинги, которые торговали этими зверьками. Эту гипотезу подтверждают исторические факты. Так, в конце 13 века в Скандинавии от проказы умерла четверть населения. Именно оттуда мигрировали первые племена англосаксов на территорию нынешней Британии, распространив заодно и палочку Хансена.

    Ученые обвинили викингов и белок в эпидемии проказы в Европе

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #эпидемия #европа #викинги #белки #проказа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        661
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        406
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        123
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82