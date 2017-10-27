Ученые обвинили викингов и белок в эпидемии проказы в Европе

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Амстердам, 27 октября. Причиной распространения эпидемии проказы в Европе могли стать викинги, которые торговали белками, сообщила специалист голландского университета Лейдена Сара Инскип.

По информации Инскип, ученые занимались изучением палочки Хансена, которая является возбудителем проказы, однако так и не смогли установить, как долго бактерии могут жить в шерсти и мясе животных. Специалисты предположили, что именно белки и другие грызуны являются распространителями этой болезни, передает «Свободная пресса».

Они отметили, что к эпидемии в Европе могли привести викинги, которые торговали этими зверьками. Эту гипотезу подтверждают исторические факты. Так, в конце 13 века в Скандинавии от проказы умерла четверть населения. Именно оттуда мигрировали первые племена англосаксов на территорию нынешней Британии, распространив заодно и палочку Хансена.