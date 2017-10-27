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Политика
Сирия: переговоры Дамаска с 11 группировками умеренной оппозиции пройдут 29 октября
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    Сирия: переговоры Дамаска с 11 группировками умеренной оппозиции пройдут 29 октября

    9:40  27 Октября 2017
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    Сирия: переговоры Дамаска с 11 группировками умеренной оппозиции пройдут 29 октября

    Джейрут, 27 октября. Лидеры одиннадцати вооруженных группировок умеренной оппозиции из региона Восточный Каламун в провинции Риф Дамаск согласились приехать в столицу Сирии для обсуждения условий примирения с правительством. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров с российскими военнослужащими из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

    По словам представителя ЦПВС Сергея Володина, российские военные договорились с сирийской армией о более мягком режиме досмотра жителей данного района на правительственных блокпостах. Кроме того, сам Центр выступает координатором переговоров и гарантом безопасности для всех сторон.

    «Основная сложность заключается в том, что вооруженная оппозиция отказывается и каждый раз переносит переговоры под любыми предлогами, выдвигая какие-то требования», — цитирует слова Володина агентство РИА Новости.

    Государственная власть со своей стороны не выдвигает никаких требований — она только предлагает сеть за стол переговоров и начать процесс мирового урегулирования, подчеркнул представитель ЦПВС.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #переговоры
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