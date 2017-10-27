Дефицит аналитиков и творческих работников грозит России к 2025 году

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Москва, 27 октября. Нехватка специалистов, способных выполнять аналитическую и творческую работу, может достигнуть к 2025 году 10 миллионов человек.

Таковы результаты исследования «Россия 2025: от кадров к талантам», проведенного The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures.

Исследователи отмечают, что помимо дефицита кадров, еще около 10 миллионов профессионалов могут оказаться невостребованными. Возможный кризис на рынке труда объясняется особенностью российской системы образования и непрестижностью профессий, требующих сложного обучения, считают эксперты.

Кроме того, кадровому кризису способствует и существующая система оплаты труда. Например, разница в оплате труда водителя и врача в России составляет всего 20%, в то время как в Германии этот показатель составляет 174%, в США — 261%, а в Бразилии — 172%.

Эксперты предупреждают, что при сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7-10 лет отставание России от стран-лидеров мировой экономики может стать несократимым. Чтобы этого не допустить, в России должен быть сформирован системный подход к развитию человеческого капитала и системы переквалификации.

Ранее «Ридус» сообщал, что российские предприятия больше всего нуждаются в инженерах, а самой популярной профессией в стране является водитель.