Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Весь мир
Российско-индийские экипажи ВКС РФ впервые поднялись в небо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российско-индийские экипажи ВКС РФ впервые поднялись в небо

    9:34  27 Октября 2017
    56

    Российско-индийские экипажи ВКС РФ впервые поднялись в небо

    Москва, 27 октября. Впервые в истории Воздушно-космических сил РФ в небо поднялись самолеты с российско-индийскими экипажами.

    Полеты были осуществлены в рамках совместных учений «Индра-2017», которые проходили на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота.

    Смешанные российско-индийские экипажи поднялись в небо на истребителях Су-30М2 и военно-транспортных самолетах Ан-26. Отмечается, что летчикам из Индии достались роли вторых пилотов.

    Российско-индийские экипажи ВКС РФ впервые поднялись в небо

    Также военные двух стран приняли участие в высадке групп тактического десанта. Они атаковали ракетами десятки мишеней, которые имитировали во время учений позиции условного противника.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #вкс рф #учения #индия #ан-26 #полета #су-30м
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        661
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        406
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        123
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82