Российско-индийские экипажи ВКС РФ впервые поднялись в небо

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Москва, 27 октября. Впервые в истории Воздушно-космических сил РФ в небо поднялись самолеты с российско-индийскими экипажами.

Полеты были осуществлены в рамках совместных учений «Индра-2017», которые проходили на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота.

Смешанные российско-индийские экипажи поднялись в небо на истребителях Су-30М2 и военно-транспортных самолетах Ан-26. Отмечается, что летчикам из Индии достались роли вторых пилотов.

Также военные двух стран приняли участие в высадке групп тактического десанта. Они атаковали ракетами десятки мишеней, которые имитировали во время учений позиции условного противника.