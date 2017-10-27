Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Происшествия
Поиски пропавшего в Арктике Ми-8 осложняет сильный снегопад
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Поиски пропавшего в Арктике Ми-8 осложняет сильный снегопад

    9:24  27 Октября 2017
    33

    Поиски пропавшего в Арктике Ми-8 осложняет сильный снегопад

    Москва, 27 октября. В зоне возможного крушения вертолета Ми-8 неподалеку от берегов Шпицбергена ухудшились погодные условия. В данный момент там идет снег, видимость практически нулевая.

    Кроме того, световой день в регионе длится всего полчаса. Все это может серьезно помешать проведению поисковой операции, считают спасатели.

    Сейчас на Шпицберген направляется группа специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Район вероятного падения вертолета был установлен еще накануне. На поверхности воды виднелись масляные пятна, а снизу подымались пузыри воздуха.

    Напомним, что на борту потерпевшего крушение вертолета находились восемь человек. Они направлялись из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Связь с экипажем оборвалась в 20 м от места назначения.

    Ранее сообщалось, что в зону поисков Ми-8 у Шпицбергена прибудут спасатели Норвегии с оборудованием.

    Автор: Дима Оленин
    #ми-8 #поиски
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        661
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        406
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        123
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82