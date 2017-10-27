Поиски пропавшего в Арктике Ми-8 осложняет сильный снегопад

В Избранное

Москва, 27 октября. В зоне возможного крушения вертолета Ми-8 неподалеку от берегов Шпицбергена ухудшились погодные условия. В данный момент там идет снег, видимость практически нулевая.

Кроме того, световой день в регионе длится всего полчаса. Все это может серьезно помешать проведению поисковой операции, считают спасатели.

Сейчас на Шпицберген направляется группа специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Район вероятного падения вертолета был установлен еще накануне. На поверхности воды виднелись масляные пятна, а снизу подымались пузыри воздуха.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение вертолета находились восемь человек. Они направлялись из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Связь с экипажем оборвалась в 20 м от места назначения.

Ранее сообщалось, что в зону поисков Ми-8 у Шпицбергена прибудут спасатели Норвегии с оборудованием.