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Медведь попытался разобрать фотоловушку в приморском нацпарке
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    Медведь попытался разобрать фотоловушку в приморском нацпарке

    9:13  27 Октября 2017
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    Медведь попытался разобрать фотоловушку в приморском нацпарке

    Владивосток, 27 октября. В национальном парке «Земля леопарда» гималайский медведь попытался разобрать фотоловушку. Зверю удалось наполовину вытащить карту памяти из устройства.

    Проверяя фотоловушки на южном участке парка, сотрудники нашли одну неработающую камеру. Корпус устройства был открыт, карта памяти – вынута наполовину, сообщается на официальном сайте «Земли леопарда».

    Сначала работники нацпарка предположили, что на территории заповедника побывал браконьер. Однако, пересмотрев записи камеры, поняли, что фотоловушку разобрал гималайский медведь.

    «Это был первый случай, когда медведю «удалось» достать из фотоловушки карту памяти», — отметил Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда».

    По его словам, медведи – очень любопытные животные, и за год они регулярно покушаются на фотоловушки несколько раз.

    Напомним, в июле селфи в парке «Земля леопарда» сделало семейство тигров

    Автор: Татьяна Барашкова
    #медведь #земля леопарда #фотоловушка
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