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Эксперт: Отстранение Асада остается для США все еще главной целью
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    Эксперт: Отстранение Асада остается для США все еще главной целью

    9:32  27 Октября 2017
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    Эксперт

    Эксперты Российской Федерации приступили к внимательному изучению содержания доклада о химических атаках на территории Сирийской Арабской Республики (САР), который был подготовлен следственной комиссией ООН и ОЗХО. Об этом в пятницу, 27 октября, заявил секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Внимательное изучение

    «Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств», — сообщил Стржижовский.

    Эксперт

    При этом он удивился тому, что западные журналисты не стесняются цитировать «прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН». Напомним, что агентство AFP опубликовало выдержки из седьмого доклада. В них содержалось прямое обвинение официального Дамаска в использовании отравляющего газа зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

    Зоны влияния

    Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в Сирии постепенно начинается переход к новой реальности. В ней террористические группы лишены прежнего статуса и влияния. Страна сейчас фактически уже поделена на несколько зон влияния с участием Турции, США, ряда других государств. Но их размеры и границы совсем не устраивают Вашингтон, который рассчитывал на гораздо большие выгоды после начала Арабской весны, а расширить свое присутствие американцы рассчитывают за счет территорий, контролируемых законными властями Сирии.

    «Они категорически не устраивают США, о чем постоянно повторяют официальные представители Вашингтона. Отстранение Асада остается для США все еще главной целью, и все их действия сейчас призваны так или иначе помочь ее достижению. Провокацию в Хан-Шейхуне с последовавшим за ней ударом по сирийской авиабазе «Шайрат» можно считать началом нового этапа американских действий по смене власти в Сирии. Из этого, а не из мифического желания наказать виновных в химической атаке, следует исходить при рассмотрении ситуации с докладом экспертов ООН и ОЗХО», — пояснил Сергей Простаков.

    Как американские власти умеют подтасовывать факты и заниматься прямым подлогом и наглым враньем, хорошо известно на примере подготовки к вторжению в Ирак, отметил военный эксперт. Сейчас есть все основания предполагать, что Вашингтон собирается повторить ложь об оружии массового поражения — теперь уже в Сирии — на площадке ООН. Ход расследования, в котором не было никакого тщательного изучения последствий и следов случившегося в Хан-Шейхуне, намеренное объединение этого инцидента с историей о применении химического оружия террористами в Умм-Хоше, чтобы приравнять сирийские власти к ним — все это указывает на вполне вероятный заказной и ангажированный характер доклада.

    «Задача российских экспертов сейчас — проанализировать доказательства, представленные в докладе, и сделать вывод о его объективности. Все указывает на то, что она в части, касающейся случившегося в Хан-Шейхуне, отсутствует. США твердо намерены сместить Асада и полностью подчинить Сирию себе, поделив между своими союзниками. Для этого они и готовят основания для демонизации и полной международной изоляции Сирии, не имеющих никаких оснований. Россия, приверженная курсу на сохранение мира и законности, имеет все основания препятствовать агрессивным намерениям США», — резюмировал Сергей Простаков.

    Российское вето

    Заметим, что в предыдущем своем сообщении пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН прокомментировала реакцию представителей ряда западных стран на российское вето по проекту резолюции США о расследовании химической атаки в САР.

    «Пресс-секретарь Белого дома, к примеру, договорилась до того, что Москва «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей». Не осталась в стороне и постпред США при ООН, заявившая, что Россия — де «в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие», — говорится в тексте сообщения дипломатического ведомства.

    Эксперт

    Американская резолюция была направлена на продление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химической атаки в САР, в том числе применение зарина Хан-Шейхуне. Россия, использовав право вето, заблокировала резолюцию Соединенных Штатов, объяснив свое решение низким качеством работы комиссии.

    Как ранее сообщала Газата.ru, Башар Асад лично заявил, что никакой химической атаки не было в Хан-Шейхуне.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #ракка
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