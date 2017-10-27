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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Приамурье
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    Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Приамурье

    9:21  27 Октября 2017
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    Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Приамурье

    Благовещенск, 27 октября. Жители сразу нескольких районов Приамурья почувствовали прошедшей ночью землетрясение, сообщили представители главного управления МЧС России по Амурской области.

    Подземные толчки жители Приамурья почувствовали около трех часов ночи. Об этом они сообщили в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Амурской области».

    По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 98 километрах юго-восточнее города Зея. Подземные толчки до трех баллов ощущались в Магдагачинском и Зейском районах, а также в Шимановске.

    «По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала РАН Геодезической службы РАН, приборами учета зарегистрировано колебание земной коры на глубине 5 000 метров, с магнитудой 4,7», — сообщили представители ведомства.

    Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Приамурье

    В настоящее время населенные пункты обследуют рабочие группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #мчс #землетрясение #приамурье
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