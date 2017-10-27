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Экономика
Цена нефти Brent возросла почти до 60 долларов за баррель
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    Цена нефти Brent возросла почти до 60 долларов за баррель

    9:03  27 Октября 2017
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    Цена нефти Brent возросла почти до 60 долларов за баррель

    Москва, 27 октября. Стоимость нефти Brent возросла до 59,4 доллара за баррель, показали данные лондонской биржи ICE Futures.

    На 8.03 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на Brent возросла на 0,17%. Таким образом, стоимость этой нефти достигла 59,4 доллара за баррель.

    По данным Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), стоимость нефти WTI в это время снизилась на 0,04% и составила 52,62 доллара за баррель, передает RT.

    Как уточняют эксперты, рост цены на Brent связан с тем, что принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман озвучил планы на продление сделки по сокращению производства после марта следующего года.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #нефть #brent #баррель #стоимость
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