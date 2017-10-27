Цена нефти Brent возросла почти до 60 долларов за баррель

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Москва, 27 октября. Стоимость нефти Brent возросла до 59,4 доллара за баррель, показали данные лондонской биржи ICE Futures.

На 8.03 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на Brent возросла на 0,17%. Таким образом, стоимость этой нефти достигла 59,4 доллара за баррель.

По данным Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), стоимость нефти WTI в это время снизилась на 0,04% и составила 52,62 доллара за баррель, передает RT.

Как уточняют эксперты, рост цены на Brent связан с тем, что принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман озвучил планы на продление сделки по сокращению производства после марта следующего года.