Министр обороны США посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР

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Сеул, 27 октября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в пятницу посетил демилитаризованную зону между КНДР и Республикой Корея.

Как сообщает RT, после этого министр обороны США заявил о том, его визит в регион подчеркивает «резкое различие» между двумя странами и выразил поддержку Южной Корее.

«Наша цель — не война, но полное, подконтрольное и окончательное ядерное разоружение Корейского полуострова», — добавил глава американского военного ведомства после посещения зоны.

Как напоминает Газета.ru, в апреле 2017 демилитаризованную зону между КНДР и Республикой Корея посетил вице-президент США Майк Пенс.