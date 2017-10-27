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Министр обороны США посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР
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    Министр обороны США посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР

    8:53  27 Октября 2017
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    Министр обороны США посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР

    Сеул, 27 октября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в пятницу посетил демилитаризованную зону между КНДР и Республикой Корея.

    Как сообщает RT, после этого министр обороны США заявил о том, его визит в регион подчеркивает «резкое различие» между двумя странами и выразил поддержку Южной Корее.

    «Наша цель — не война, но полное, подконтрольное и окончательное ядерное разоружение Корейского полуострова», — добавил глава американского военного ведомства после посещения зоны.

    Как напоминает Газета.ru, в апреле 2017 демилитаризованную зону между КНДР и Республикой Корея посетил вице-президент США Майк Пенс.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #кндр #пентагон #южная корея #джеймс мэттис
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