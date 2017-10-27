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В зону поисков Ми-8 у Шпицбергена прибудут спасатели Норвегии с оборудованием
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    В зону поисков Ми-8 у Шпицбергена прибудут спасатели Норвегии с оборудованием

    8:52  27 Октября 2017
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    В зону поисков Ми-8 у Шпицбергена прибудут спасатели Норвегии с оборудованием

    Москва, 26 октября. На место крушения вертолета в пятницу прибудет самолет норвежских спасателей с глубоководным оборудованием. Как стало известно ФАН из собственных источников, предположительно, вертолет находится на глубине более 100 метров. На месте крушения образовалось большое масляное пятно  от горючего.

    В четверг стало известно о крушении вертолета Ми-8 в море у берегов Шпицбергена. Вертолет «Конверс Авиа» летел из населенного пункта Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. На борту воздушного судна находились восемь человек.

    В данный момент идут поиски, к которым привлечены российские и норвежские специалисты. В районе операции пока складываются неблагоприятные погодные условия.

    В зону поисков Ми-8 у Шпицбергена прибудут спасатели Норвегии с оборудованием

    Автор: Алия Садыкова
    #норвегия #вертолет #ми-8 #крушение
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