В зону поисков Ми-8 у Шпицбергена прибудут спасатели Норвегии с оборудованием

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Москва, 26 октября. На место крушения вертолета в пятницу прибудет самолет норвежских спасателей с глубоководным оборудованием. Как стало известно ФАН из собственных источников, предположительно, вертолет находится на глубине более 100 метров. На месте крушения образовалось большое масляное пятно от горючего.

В четверг стало известно о крушении вертолета Ми-8 в море у берегов Шпицбергена. Вертолет «Конверс Авиа» летел из населенного пункта Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. На борту воздушного судна находились восемь человек.

В данный момент идут поиски, к которым привлечены российские и норвежские специалисты. В районе операции пока складываются неблагоприятные погодные условия.