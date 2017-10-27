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Воюющие в Сирии на стороне ИГ французы получают пособия у себя на родине
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    Воюющие в Сирии на стороне ИГ французы получают пособия у себя на родине

    8:40  27 Октября 2017
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    Воюющие в Сирии на стороне ИГ французы получают пособия у себя на родине

    Дамаск, 27 октября. Пятая часть граждан Франции, уехавших воевать в Сирию на стороне запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, получают на родине социальные пособия.

    Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает агентство Интерфакс. Оказывается, деньги от государства по разным социальным программам получают родственники террористов.

    После этого средства отправлялись боевикам, главным образом через Турцию. Так, в 2016 году из Франции было отправлено более 400 подобных переводов. А за последние пять лет таким образом из пятой республики было переведено не менее полумиллиона евро.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #иг #игил #франция
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