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Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Политика
За 25 минут до убийства Кеннеди в британскую газету сообщили о новостях из США
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    За 25 минут до убийства Кеннеди в британскую газету сообщили о новостях из США

    8:38  27 Октября 2017
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    За 25 минут до убийства Кеннеди в британскую газету сообщили о новостях из США

    Москва, 27 октября. Газета Cambridge News в Кембридже за 25 минут до убийства американского президента Джона Кеннеди в ноябре 1963 года получила анонимный телефонный звонок с сообщением о «больших новостях» из США.

    Об этом говорится в рассекреченных документах об убийстве Кеннеди в США.

    Отмечается, что 22 ноября 1963 года репортеру издания позвонил анонимный источник и рекомендовал ему связаться с американским посольством в Лондоне. Он рассказал о наличии «важных новостей» из США.

    Напомним, как писала Газета.ru, президент США Дональд Трамп дал указание рассекретить около трех тысяч документов об убийстве американского лидера Джона Кеннеди в 1963 году. 

    За 25 минут до убийства Кеннеди в британскую газету сообщили о новостях из США

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #джон кеннеди
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