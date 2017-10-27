За 25 минут до убийства Кеннеди в британскую газету сообщили о новостях из США

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Москва, 27 октября. Газета Cambridge News в Кембридже за 25 минут до убийства американского президента Джона Кеннеди в ноябре 1963 года получила анонимный телефонный звонок с сообщением о «больших новостях» из США.

Об этом говорится в рассекреченных документах об убийстве Кеннеди в США.

Отмечается, что 22 ноября 1963 года репортеру издания позвонил анонимный источник и рекомендовал ему связаться с американским посольством в Лондоне. Он рассказал о наличии «важных новостей» из США.

Напомним, как писала Газета.ru, президент США Дональд Трамп дал указание рассекретить около трех тысяч документов об убийстве американского лидера Джона Кеннеди в 1963 году.