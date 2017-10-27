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«Ростсельмаш» поставил в Сирию первую партию сельско-хозяйственной техники
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    «Ростсельмаш» поставил в Сирию первую партию сельско-хозяйственной техники

    8:38  27 Октября 2017
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    «Ростсельмаш» поставил в Сирию первую партию сельско-хозяйственной техники

    Ростов-на-Дону, 27 октября. Российский производитель «Ростсельмаш» поставил в Сирию первую партию аграрной техники для кормозаготовки.

    Как рассказал РИА Новости представитель компании, «Ростсельмаш» и его сирийский партнер-дилер выиграли государственный тендер, объявленный Дамаском. По информации компании, в сирийском тендере приняли участие несколько производителей из разных стран.

    Два кормоуборочных комбайна RSM 1401 в комплектации с травяными жатками и подборщиками, а также две самоходные универсальные косилки KSU-1 с навесными орудиями уже отгружены в Сирию. В настоящее время продолжаются переговоры о ближайших поставках.

    «Военные действия отступают, и руководство Сирии начинает восстановление своего сельского хозяйства. Мы будем рады помочь сирийским аграриям в восстановлении не только животноводческого комплекса, но и зернопроизводства», — подчеркнули в «Ростсельмаше».

    Ранее сообщалось, что накануне правительственные войска Сирии совместно с ВКС РФ отбили у террористов ИГИЛ1 (запрещена в России) еще один район в Дейр-эз-Зоре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #помощь #ростсельмаш
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