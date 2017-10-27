ВС Украины нарушили перемирие в Донбассе 34 раза за сутки

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Донецк, 27 октября. За минувшие сутки вооруженные силы Украины 34 раза нарушили перемирие в Донбассе, 14 населенных пунктов подверглись обстрелу, сообщают в оперативном командовании ДНР.

По словам представителей оперативного командования, режим прекращения огня в Донбассе был нарушен с использованием реактивных систем залпового огня «Град», а также артиллерии, минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне украинские силовики также нарушили перемирие в ЛНР, выпустив по территории республики 90 снарядов и мин.

Кампания против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик была начата властями Украины в апреле 2014 года. По данным ООН, за время вооруженного конфликта погибло более 10 тысяч мирных жителей.