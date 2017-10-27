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Алексей Учитель начнет съемки фильма о Цое весной
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    Алексей Учитель начнет съемки фильма о Цое весной

    8:33  27 Октября 2017
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    Алексей Учитель начнет съемки фильма о Цое весной

    Москва, 27 октября. Режиссер Алексей Учитель планирует приступить к съемкам картины о рок-музыканте Викторе Цое весной 2018 года.

    «Мои планы, конечно, они есть. Весной я буду снимать более скромную картину, которую я задумал ещё давно… Фильм будет о Викторе Цое, связанный с близкими ему людьми, с его последним путешествием», — приводит слова Учителя РИА Новости.

    Ранее режиссер уже делился с журналистами своей идеей. По словам Учителя, он довольно много снимал Цоя при жизни и был на месте аварии, когда он погиб. Также в начале октября Учитель заявил о том, что хочет снять фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче.

    Напомним, последняя картина Алексея Учителя – нашумевшая «Матильда» — вышла в широкий прокат 26 октября.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #кино #алексей учитель #культура
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