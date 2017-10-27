Алексей Учитель начнет съемки фильма о Цое весной

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Москва, 27 октября. Режиссер Алексей Учитель планирует приступить к съемкам картины о рок-музыканте Викторе Цое весной 2018 года.

«Мои планы, конечно, они есть. Весной я буду снимать более скромную картину, которую я задумал ещё давно… Фильм будет о Викторе Цое, связанный с близкими ему людьми, с его последним путешествием», — приводит слова Учителя РИА Новости.

Ранее режиссер уже делился с журналистами своей идеей. По словам Учителя, он довольно много снимал Цоя при жизни и был на месте аварии, когда он погиб. Также в начале октября Учитель заявил о том, что хочет снять фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче.

Напомним, последняя картина Алексея Учителя – нашумевшая «Матильда» — вышла в широкий прокат 26 октября.