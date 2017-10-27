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Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Весь мир
Захарову потрясли попытки связать убийство Кеннеди с Россией
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    Захарову потрясли попытки связать убийство Кеннеди с Россией

    8:30  27 Октября 2017
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    Захарову потрясли попытки связать убийство Кеннеди с Россией

    Москва, 27 октября. Мария Захарова была потрясена попытками ряда СМИ США связать убийство президента Кеннеди с Россией.

    Как сообщает RT, комментарии на тему официальный представитель российского МИД озвучила на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, назвав подобные факты дикой инсинуацией.

    «На протяжении десятилетий информация засекречивалась. Если даже вокруг этой темы начинают выстраиваться дикие инсинуации в контексте Российской Федерации, то можно только об этом сожалеть», - заявили Захарова.

    Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «потрясена такой постановкой вопроса». «Вот так извратить эту тему, я даже не представляю, что такое возможно», - резюмировала Мария Захарова.

    Напомним, что согласно рассекреченным документам ЦРУ, Ли Харви Освальд за два месяца до убийства Кеннеди общался с агентом КГБ. Кроме того, разведка США считает, что убийство 35-го американского президента вызвало в СССР шок.
     

    Автор: Константин Терехов
    #мария захарова #джон кеннеди #ли харви освальд
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