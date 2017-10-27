Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Весь мир
Ученые: мужчин больше привлекают женщины с выгнутой спиной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые: мужчин больше привлекают женщины с выгнутой спиной

    8:28  27 Октября 2017  /обновлено: 9:05  27 Октября 2017
    84

    Ученые: мужчин больше привлекают женщины с выгнутой спиной

    Москва, 27 октября. Группа европейских исследователей в ходе эксперимента выяснила, что мужчины находят более привлекательными женщин с выгнутой спиной.

    Исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychological Science, проводилось при участии более 80 мужчин. Для проведения эксперимента были созданы 3D-модели женских тел, спина которых регулировалась графиком синуса с шестью различными параметрами: от 0,6 до 0,85. Мужчины должны были оценить 18 изображений, дав им оценку от одного до десяти, передает «Свободная пресса».

    В итоге выяснилось, что женщины с выгнутой спиной кажутся мужчинам более привлекательными, чем обладательницы прямой спины. Средний показатель привлекательности у таких 3D-моделей возрастал с 4,64 до 6,41.

    По мнению ученых, выгнутая спина дает мужчинам сигнал к ухаживанию.

    Ранее бельгийские ученые рассказали, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин.

    Автор: Юлия Кошкина
    #женщины #исследования
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        673
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        409
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        123
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82