Ученые: мужчин больше привлекают женщины с выгнутой спиной

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Москва, 27 октября. Группа европейских исследователей в ходе эксперимента выяснила, что мужчины находят более привлекательными женщин с выгнутой спиной.



Исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychological Science, проводилось при участии более 80 мужчин. Для проведения эксперимента были созданы 3D-модели женских тел, спина которых регулировалась графиком синуса с шестью различными параметрами: от 0,6 до 0,85. Мужчины должны были оценить 18 изображений, дав им оценку от одного до десяти, передает «Свободная пресса».

В итоге выяснилось, что женщины с выгнутой спиной кажутся мужчинам более привлекательными, чем обладательницы прямой спины. Средний показатель привлекательности у таких 3D-моделей возрастал с 4,64 до 6,41.

По мнению ученых, выгнутая спина дает мужчинам сигнал к ухаживанию.

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