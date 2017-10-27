Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Россия
В России страхование от киберрисков может стать обязательным с 2020 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России страхование от киберрисков может стать обязательным с 2020 года

    8:21  27 Октября 2017
    44

    В России страхование от киберрисков может стать обязательным с 2020 года

    Москва, 27 октября. Полис информационной безопасности может стать обязательным с 2020 года для фирм, которые относятся к стратегическим отраслям российской экономики.

    Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на проект программы по страхованию от киберугроз.

    Отмечается, что она создается в рамках правительственной программы «Цифровая экономика». Согласно документу, в России будет введен индустриальный стандарт аудита информационной безопасности и требование обязательного страхования таких рисков к 2020 году.

    В России страхование от киберрисков может стать обязательным с 2020 года

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #полис #киберугроза
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        673
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        409
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        123
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82