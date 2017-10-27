В России страхование от киберрисков может стать обязательным с 2020 года

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Москва, 27 октября. Полис информационной безопасности может стать обязательным с 2020 года для фирм, которые относятся к стратегическим отраслям российской экономики.

Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на проект программы по страхованию от киберугроз.

Отмечается, что она создается в рамках правительственной программы «Цифровая экономика». Согласно документу, в России будет введен индустриальный стандарт аудита информационной безопасности и требование обязательного страхования таких рисков к 2020 году.