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Общество
Британцы призвали дружить с Путиным после запуска российских ракет
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    Британцы призвали дружить с Путиным после запуска российских ракет

    8:22  27 Октября 2017
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    Британцы призвали дружить с Путиным после запуска российских ракет

    Москва, 27 октября. Жители Великобритании отреагировали на запуск межконтинентальных баллистических ракет в России, который осветили ряд британских СМИ, в том числе Mirror, Daily Mail и The Sun.

    Запущенные во время учений в четверг четыре баллистические ракеты произвели сильное впечатление на британцев. В комментариях к материалам СМИ развернулась широкая дискуссия, в ходе которой читатели пришли к выводу, что лучше с Россией дружить.

    «Хватит одной ракеты, чтобы уничтожить всю Великобританию, а у них таких 10 тысяч», — отметил пользователь под ником ThePatriot.

    «В этом время ЕС продолжает провокации и давление на Востоке, пытаясь повлиять, подкупить и дестабилизировать Украину. Раздражать медведя — исключительно глупая политика», — констатировал Rex из Йоркшира.

    «Путин не идиот, я бы предпочел дружить с ним, чем быть врагами», — заключил Mr European из Лондона.

    Также, по мнению пользователей, европейские власти сильно преувеличивают якобы существующую российскую угрозу, а более насущные, в частности внутренние проблемы, игнорируют.

    Напомним, в четверг отработка пусков крылатых и баллистических ракет ВС РФ прошла успешно.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ракеты #комментарии #пуски
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