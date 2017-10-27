Британцы призвали дружить с Путиным после запуска российских ракет

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Москва, 27 октября. Жители Великобритании отреагировали на запуск межконтинентальных баллистических ракет в России, который осветили ряд британских СМИ, в том числе Mirror, Daily Mail и The Sun.

Запущенные во время учений в четверг четыре баллистические ракеты произвели сильное впечатление на британцев. В комментариях к материалам СМИ развернулась широкая дискуссия, в ходе которой читатели пришли к выводу, что лучше с Россией дружить.

«Хватит одной ракеты, чтобы уничтожить всю Великобританию, а у них таких 10 тысяч», — отметил пользователь под ником ThePatriot.

«В этом время ЕС продолжает провокации и давление на Востоке, пытаясь повлиять, подкупить и дестабилизировать Украину. Раздражать медведя — исключительно глупая политика», — констатировал Rex из Йоркшира.

«Путин не идиот, я бы предпочел дружить с ним, чем быть врагами», — заключил Mr European из Лондона.

Также, по мнению пользователей, европейские власти сильно преувеличивают якобы существующую российскую угрозу, а более насущные, в частности внутренние проблемы, игнорируют.

Напомним, в четверг отработка пусков крылатых и баллистических ракет ВС РФ прошла успешно.