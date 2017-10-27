Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Освальд общался с агентом КГБ за два месяца до убийства Кеннеди
Весь мир
Освальд общался с агентом КГБ за два месяца до убийства Кеннеди
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Освальд общался с агентом КГБ за два месяца до убийства Кеннеди

    8:19  27 Октября 2017
    37

    Освальд общался с агентом КГБ за два месяца до убийства Кеннеди

    Вашингтон, 27 октября. За два месяца до убийства Джона Кеннеди Ли Харви Освальд общался с агентом КГБ. Об этом говорится в рассекреченных документах ЦРУ.

    По данным разведки США встреча имела место быть в посольстве Советского Союза в Мехико, где 28 сентября 1963 года американец беседовал с консулом Валерием Костиковым.

    Костиков, по данным ЦРУ, был оперативным сотрудником в операции, которая, как предполагается, «спонсировалась» 13-м управлением КГБ, «ответственным за саботаж и убийства», — пишет РИА Новости.

    Однако при всем при этом, авторы секретного отчета не высказывают предположений о том, что сам Ли Харви Освальд был как-то связан с советской спецслужбой, или КГБ было причастно к убийству Кеннеди.

    Как напоминает RT, согласно тем же рассекреченным документам, убийство 35-го президента США вызвало шок в СССР.
     

    Автор: Константин Терехов
    #джон кеннеди #цру #кгб #ли харви освальд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        98
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        62
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        266
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        321