Освальд общался с агентом КГБ за два месяца до убийства Кеннеди

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Вашингтон, 27 октября. За два месяца до убийства Джона Кеннеди Ли Харви Освальд общался с агентом КГБ. Об этом говорится в рассекреченных документах ЦРУ.

По данным разведки США встреча имела место быть в посольстве Советского Союза в Мехико, где 28 сентября 1963 года американец беседовал с консулом Валерием Костиковым.

Костиков, по данным ЦРУ, был оперативным сотрудником в операции, которая, как предполагается, «спонсировалась» 13-м управлением КГБ, «ответственным за саботаж и убийства», — пишет РИА Новости.

Однако при всем при этом, авторы секретного отчета не высказывают предположений о том, что сам Ли Харви Освальд был как-то связан с советской спецслужбой, или КГБ было причастно к убийству Кеннеди.

Как напоминает RT, согласно тем же рассекреченным документам, убийство 35-го президента США вызвало шок в СССР.

