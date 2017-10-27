Евросоюз решил выделить 12 млрд евро на крупные космические проекты

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Брюссель, 27 октября. Европейский союз выделил 12 миллиардов евро на инвестиции в разработку крупных космических проектов в период 2014-2020 годов.

Об этом говорится в коммюнике, распространенном в четверг. Отмечается, что среди космических проектов ЕС есть программа наблюдения Земли «Коперник», спутниковые навигационные системы «Галилей», EGNOS.

В коммюнике подчеркивают, что эти европейские космические программы уже служат миллионам людей.