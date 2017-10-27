В первый день проката «Матильда» собрала 39 млн рублей

В Избранное

Москва, 27 октября. В первый день проката картина Алексея Учителя «Матильда» собрала 39 млн рублей.

По результатам проката в четверг «Матильда» оказалась на втором месте с 38-39 млн рублей. Больше картины Учителя (41-42 млн рублей) заработала снятая в России сказка «Последний богатырь». Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Напомним, бюджет «Матильды» составил около 15 млн долларов. Главные роли в фильме исполнили сыгравший будущего императора Николая II Ларс Айдингер и воплотившая образ Матильды Кшесинской Михалина Ольшанска. Фильм повествует о романтической связи молодого наследника престола с балериной.