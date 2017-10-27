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В первый день проката «Матильда» собрала 39 млн рублей
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    В первый день проката «Матильда» собрала 39 млн рублей

    8:05  27 Октября 2017
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    В первый день проката «Матильда» собрала 39 млн рублей

    Москва, 27 октября. В первый день проката картина Алексея Учителя «Матильда» собрала 39 млн рублей.

    По результатам проката в четверг «Матильда» оказалась на втором месте с 38-39 млн рублей. Больше картины Учителя (41-42 млн рублей) заработала снятая в России сказка «Последний богатырь». Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

    Напомним, бюджет «Матильды» составил около 15 млн долларов. Главные роли в фильме исполнили сыгравший будущего императора Николая II Ларс Айдингер и воплотившая образ Матильды Кшесинской Михалина Ольшанска. Фильм повествует о романтической связи молодого наследника престола с балериной.

    Автор: Виталий Малясев
    #матильда #алексей учитель #прокат #сборы
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