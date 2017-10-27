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В Великобритании прошли испытания сверхзвукового автомобиля
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    В Великобритании прошли испытания сверхзвукового автомобиля

    8:03  27 Октября 2017
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    В Великобритании прошли испытания сверхзвукового автомобиля

    Ньюки, 27 октября. В четверг в аэропорту Корнуолл прошли испытания сверхзвукового болида Bloodhound SSC с двигателем от истребителя.

    Испытания проводились на взлетно‐посадочной полосе. Было проведено два заезда. Автомобиль, оснащенный двигателем истребителя Eurofighter Typhoon, за восемь секунд развил скорость в 322 км/ч.

    Пилотом на испытании выступил Энди Грин, который в 1997 году стал первым человеком, превысившим скорость звука на автомобиле.

    Автор: Юлия Кошкина
    #авто #испытания #сверхзвук
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