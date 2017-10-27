В Великобритании прошли испытания сверхзвукового автомобиля

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Ньюки, 27 октября. В четверг в аэропорту Корнуолл прошли испытания сверхзвукового болида Bloodhound SSC с двигателем от истребителя.

BLOODHOUND SSC IS GO!! 0-200 in 8 seconds. The EJ200 staggeringly loud. 2G acceleration #bloodhoundssc #newquay2017 pic.twitter.com/sudhwIqGwG — BLOODHOUND SSC (@BLOODHOUND_SSC) October 26, 2017

Испытания проводились на взлетно‐посадочной полосе. Было проведено два заезда. Автомобиль, оснащенный двигателем истребителя Eurofighter Typhoon, за восемь секунд развил скорость в 322 км/ч.

Пилотом на испытании выступил Энди Грин, который в 1997 году стал первым человеком, превысившим скорость звука на автомобиле.