Эксперты рассказали о самом быстром и мощном смартфоне в мире

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Вашингтон, 27 октября. Авторы приложения AnTuTu, который предназначен для изучения быстродействия мобильных устройств, рассказали о самом быстром и мощном смартфоне в мире.

Как сообщают Известия, речь идет сентябрьском рейтинге, который возглавил новый флагман от Apple — iPhone 8 Plus. Яблочный смартфон набрал 217 тысяч баллов и совсем на чуть-чуть опередил другой продукт от Apple — iPhone 8 (209 тысяч баллов).

Все остальные участники своеобразного топа отстали на 30 тысяч баллов и более. Так на третьем месте находится OnePlus 5, далее следуют смартфоны HTC U11, ZTE nubia Z17, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy S8 и S8+.