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Эксперты рассказали о самом быстром и мощном смартфоне в мире
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    Эксперты рассказали о самом быстром и мощном смартфоне в мире

    8:03  27 Октября 2017
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    Эксперты рассказали о самом быстром и мощном смартфоне в мире

    Вашингтон, 27 октября. Авторы приложения AnTuTu, который предназначен для изучения быстродействия мобильных устройств, рассказали о самом быстром и мощном смартфоне в мире.

    Как сообщают Известия, речь идет сентябрьском рейтинге, который возглавил новый флагман от Apple — iPhone 8 Plus. Яблочный смартфон набрал 217 тысяч баллов и совсем на чуть-чуть опередил другой продукт от Apple  — iPhone 8 (209 тысяч баллов).

    Все остальные участники своеобразного топа отстали на 30 тысяч баллов и более. Так на третьем месте находится OnePlus 5, далее следуют смартфоны HTC U11, ZTE nubia Z17, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy S8 и S8+.

    Автор: Константин Терехов
    #apple #iphone 8 #samsung galaxy note 8 #iphone 8 plus #htc u11 #zte nubia z17 #xiaomi mi6 #samsung galaxy s8
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