«А Мэрилин Монро тоже мы?»: в Сети ответили на обвинения России в убийстве Кеннеди

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Москва, 27 октября. В четверг в Соединенных Штатах Америки рассекретят около трех тысяч материалов, связанных с расследованием убийства президента Джона Кеннеди. Американские СМИ при этом нашли «русский след» в этом событии и обвинили Москву в причастности к убийству политика.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что потрясена попытками связать убийство Кеннеди с Россией. «Хочется информации, а не дезинформации», — подчеркнула она. В Сети также отреагировали на публикации американских журналистов.

«России не существовало в момент убийства Кеннеди», — отметил пользователь Константин Граждан в «ВКонтакте».

«А лично я не потрясен. Сколько мы уже слышали подобных нелепых обвинений в своё адрес – не счесть! И я скажу больше – дно еще не пробито, так что ждем еще более неадекватных обвинений», — добавил Алексей Смирнов.

«Да, это полный бред. Кеннеди убили свои же. Просто он очень многое знал и еще больше понимал, а когда сказал, что хочет открыть своему народу правду, его и убрали», — отметил Алексей Реутов.

«А Мэрилин Монро тоже мы?» — удивился Кирилл Чистых.