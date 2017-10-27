Китайцы переименовали McDonald’s в «Золотые арки»

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Москва, 27 октября. В Китае рестораны быстрого питания McDonald’s поменяли на Jingongmen («Золотые арки»), сообщает CNN.

Прежнее название фастфуда на территории Китая было переводом на китайский оригинального имени сети и звучало как Maidanglao. В социальных сетях «реформа» поддержки не получила. По мнению пользователей, новое название больше ассоциируется с мебельным магазином и не соответствует стилистике бренда.

McDonald’s – одна из крупнейших сетей быстрого питания в мире. Самый большой ресторан McDonald’s Европы находится в Москве.

Летом, напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил «изгнать из России мусорную американскую еду».