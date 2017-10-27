Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Освальд общался с агентом КГБ за два месяца до убийства Кеннеди
Весь мир
Китайцы переименовали McDonald’s в «Золотые арки»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Китайцы переименовали McDonald’s в «Золотые арки»

    7:56  27 Октября 2017
    32

    Китайцы переименовали McDonald’s в «Золотые арки»

    Москва, 27 октября. В Китае рестораны быстрого питания McDonald’s поменяли на Jingongmen («Золотые арки»), сообщает CNN.

    Прежнее название фастфуда на территории Китая было переводом на китайский оригинального имени сети и звучало как Maidanglao. В социальных сетях «реформа» поддержки не получила. По мнению пользователей, новое название больше ассоциируется с мебельным магазином и не соответствует стилистике бренда.

    McDonald’s – одна из крупнейших сетей быстрого питания в мире. Самый большой ресторан McDonald’s Европы находится в Москве.

    Летом, напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил «изгнать из России мусорную американскую еду».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #китай #mcdonalds #фастфуд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        193
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        99
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        62
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        268