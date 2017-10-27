Кинопродюсер Вайнштейн подал в суд на собственную компанию

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Вашингтон, 27 октября. Обвиняемый в сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн подал в суд в адрес основанной им компании Weinstein Company.

Как сообщают Известия, кинодеятель требует вернуть ему доступ к корпоративной электронной почте и личному делу. Такой шаг Вайнштейн объяснил необходимостью защиты себя и компании от угрозы денежных выплат женщинам, которые собственно и обвинили продюсера в домогательствах.

Харви Вайнштейн заявил, что «только он ввиду своего особенного статуса способен пояснить подлинный смысл и контекст своих посланий по электронной почте», правда, не уточнив, что конкретно имеет в виду.

Как напоминает Газета.ru, из-за обвинений в сексуальных домогательствах один из успешнейших продюсеров Голливуда добровольно покинул пост председателя совета директоров Weinstein Company.